Teniamoci stretto il protocollo, potrebbe capitarci la Uefa che decreta le partite perse per sfortuna (Di venerdì 19 marzo 2021) Non è una semplice questione di benaltrismo, perché l’Uefa si decanta e si fa decantare come un ente che funziona alla perfezione, coerente, senza contraddizioni, capace di curare qualsiasi interesse e di farlo nell’ordine migliore. Un’organizzazione dai caratteri quasi mitologici. Quindi se la si guarda, se ne valuta l’operato e si tira un mezzo sospiro di sollievo, non si commette peccato. Non si tratta, insomma, di mascherare i propri problemi nascondendosi dietro quelli altrui. Una premessa doverosa, per grattare via lo strato di polemica dalle decisioni del calcio italiano e considerare ciò che effettivamente resta. La Lega, la Federazione, le disposizioni del Ministero della Salute s’ingarbugliano, tra protocolli, disposizioni, circolari, pareri, autorizzazioni. Ma la verità è una: alla fine si agisce con criterio e nel modo giusto. Le partite ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Non è una semplice questione di benaltrismo, perché l’si decanta e si fa decantare come un ente che funziona alla perfezione, coerente, senza contraddizioni, capace di curare qualsiasi interesse e di farlo nell’ordine migliore. Un’organizzazione dai caratteri quasi mitologici. Quindi se la si guarda, se ne valuta l’operato e si tira un mezzo sospiro di sollievo, non si commette peccato. Non si tratta, insomma, di mascherare i propri problemi nascondendosi dietro quelli altrui. Una premessa doverosa, per grattare via lo strato di polemica dalle decisioni del calcio italiano e considerare ciò che effettivamente resta. La Lega, la Federazione, le disposizioni del Ministero della Salute s’ingarbugliano, tra protocolli, disposizioni, circolari, pareri, autorizzazioni. Ma la verità è una: alla fine si agisce con criterio e nel modo giusto. Le...

