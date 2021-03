"Temo il peggio. Origliando qua e là...". Rivolta e caos per le strade, la bomba di Mauro Corona: perché l'Italia può saltare in aria (Di venerdì 19 marzo 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma del giovedì sera in onda su Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio. La puntata è quella del 18 marzo ed ecco ospite in collegamento Mauro Corona, che ha trovato una nuova "casa" televisiva dopo la chiacchieratissima cacciata da CartaBianca di Bianca Berlinguer, una cacciata avvenuta contro la volontà delle conduttrice di Rai 3. Lo scrittore e montanaro ragiona con Del Debbio sulle chiusure contro il Coronavirus e su come potrebbero reagire le persone dopo un anno di zone rosse. Ma Corona tema che la situazione sfugga di mano? "Potrebbe essere facile dirlo e anche difficile - premette l'alpinista -. All'inizio gli Italiani non si aspettavano che evolvesse in questa forma veramente grande. Poi tutti questi tentativi per non scontentare la gente, poi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma del giovedì sera in onda su Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio. La puntata è quella del 18 marzo ed ecco ospite in collegamento, che ha trovato una nuova "casa" televisiva dopo la chiacchieratissima cacciata da CartaBianca di Bianca Berlinguer, una cacciata avvenuta contro la volontà delle conduttrice di Rai 3. Lo scrittore e montanaro ragiona con Del Debbio sulle chiusure contro ilvirus e su come potrebbero reagire le persone dopo un anno di zone rosse. Matema che la situazione sfugga di mano? "Potrebbe essere facile dirlo e anche difficile - premette l'alpinista -. All'inizio glini non si aspettavano che evolvesse in questa forma veramente grande. Poi tutti questi tentativi per non scontentare la gente, poi per ...

Advertising

sessantunoooo__ : Accash è partito male e temo finirà peggio #isola #tommasozorzi - itsmairibish : Io che adesso temo il peggio perché ho ascoltato l’album mezz’ora prima dell’uscita ?? - CheccoCasano : @dietrologist @TizRicc @AliprandiJacopo @giorgiodean @giulia_mizzoni @Fil_Biafora @zdizoro No temo il peggio, non mi esprimo - givemelove_24 : @devrijwis Ah meno male, temo il peggio per i migliori Mi sto destreggiando tra gli spoiler, ma ne ho già letto un… - pessimistic_way : Io sono molto preoccupata per una persona che ha manifestato di volersene andare. Mi ha risposto a qualche dm ma og… -