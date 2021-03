Teatro d’Ira – Vol I | i Måneskin sugli scudi

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Esce oggi, venerdì 19 marzo,– Vol. I dei. La band romana presenta un lavoro discografico diverso dal precedente, sia per sonorità che per produzione in studio.– Vol. I: che album è?– Vol. I è una rivoluzione rock. Chi conosce i, ed ha imparato ad apprezzarne le sonorità, dovrà aprire la mente e tenderla verso questo nuovo orizzonte musicale. La band romana salpa dal porto sicuro del precedente lavoro discografico, Il ballo della vita, per inoltrarsi in una giungla di alternative rock. Il disco è registrato registrato in presa diretta: i ragazzi sono nella stessa stanza e suonano come fanno nel corso di un live. La differenza con un live sta nel fatto che, se uno dei quattro canna anche ...