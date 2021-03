Tavernola | l’assessore regionale | “Situazione ci rassicura | la frana sta decelerando”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si è tenuto venerdì in videoconferenza l’incontro con i tecnici incaricati dalle Comunità montane del Basso Sebino e dei Laghi bergamaschi che stanno coordinando la Pianificazione di emergenza di Protezione Civile per gli abitati interessati dalla potenzialedel monte Saresano, aBergamasca. Nel corso del vertice sono stati illustrati a tutti gli enti pubblici interessati le prime risultanze delle modellazioni delle onde di maremoto che si potrebbero formare in seguito al potenziale collasso del materiale dinel Lago d’Iseo. “Scenario peggiore è il meno probabile” Le simulazioni dell’onda di maremoto effettuate hanno avuto come base gli scenari digià studiati dall’Università di Milano Bicocca, partendo dallo scenario più catastrofico, che è stato valutato anche come lo scenario meno ...