Tap, 67 attivisti contrari al gasdotto condannati per i disordini del 2017 e 2018: pene fino a due anni e mezzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel giorno in cui le forniture di gas in Europa attraverso la Tap raggiungono il miliardo di metri cubi, il giudice monocratico del tribunale di Lecce, Pietro Baffa, ha condannato 67 attivisti contrari alla costruzione del gasdotto di Melendugno per i disordini in occasione delle manifestazioni di protesta del 2017 e del 2018. Le pene comminate vanno da un minimo di un mese a un massimo di due anni e mezzo. A processo erano finite 92 persone, accusate di responsabilità negli scontri di 3-4 anni fa. Gli avvocati degli imputati hanno però preannunciato ricorso in appello che si svolgerà davanti a un collegio giudicante e in maniera separata. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di violenza privata, deturpamento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel giorno in cui le forniture di gas in Europa attraverso la Tap raggiungono il miliardo di metri cubi, il giudice monocratico del tribunale di Lecce, Pietro Baffa, ha condannato 67alla costruzione deldi Melendugno per iin occasione delle manifestazioni di protesta dele del. Lecomminate vanno da un minimo di un mese a un massimo di due. A processo erano finite 92 persone, accusate di responsabilità negli scontri di 3-4fa. Gli avvocati degli imputati hanno però preannunciato ricorso in appello che si svolgerà davanti a un collegio giudicante e in maniera separata. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di violenza privata, deturpamento, ...

nealhc : RT @PresidioNoTap: Decine di condanne agli attivisti NO TAP Il giudice ha aumentato anche le richieste del PM - SabinaGiese : @PresidioNoTap Mentre fioccano le condanne agli attivisti #NoTAP durante il maxi processo di oggi, mi chiedo, come… - SabinaGiese : RT @PresidioNoTap: Decine di condanne agli attivisti NO TAP Il giudice ha aumentato anche le richieste del PM - dvaldi1 : RT @PresidioNoTap: Decine di condanne agli attivisti NO TAP Il giudice ha aumentato anche le richieste del PM - Sal_DeRosa : RT @no_tap: Decine di condanne agli attivisti NO TAP Il giudice ha aumentato anche le richieste del PM -