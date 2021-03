Tamponi Lazio, il dirigente Asl: «Mai autorizzato Immobile a giocare. Non ho ricevuto alcun documento» (Di venerdì 19 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista un dirigente dell’Asl Roma 1 sul caso dei Tamponi Lazio. Si tratta di Enrico Di Rosa, direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’autorità sanitaria. Il suo nome è stato inserito nella memoria difensiva della Lazio. Avrebbe dato lui l’autorizzazione alla partenza di Immobile per Torino, dove ha giocato il 1 novembre, sei giorni dopo essere risultato positivo al tampone Synlab che gli aveva precluso la gara contro il Bruges. La Gazzetta chiede a Di Rosa se diede l’ok per liberare Immobile. Questa la sua risposta: «Non ho mai dato alcuna autorizzazione. Né avrei potuto darla, visto che appartengo alla Asl Roma 1 e la Lazio a quella Roma 4». E su Immobile continua: «Non ho mai ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista undell’Asl Roma 1 sul caso dei. Si tratta di Enrico Di Rosa, direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’autorità sanitaria. Il suo nome è stato inserito nella memoria difensiva della. Avrebbe dato lui l’autorizzazione alla partenza diper Torino, dove ha giocato il 1 novembre, sei giorni dopo essere risultato positivo al tampone Synlab che gli aveva precluso la gara contro il Bruges. La Gazzetta chiede a Di Rosa se diede l’ok per liberare. Questa la sua risposta: «Non ho mai datoa autorizzazione. Né avrei potuto darla, visto che appartengo alla Asl Roma 1 e laa quella Roma 4». E sucontinua: «Non ho mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Lazio Covid Ciociaria, numeri in rialzo. Controlli a tappeto: negozi chiusi e denunce Il rapporto tra casi scoperti e tamponi eseguiti è passato dal 16,52% della prima settimana di ... I vaccini Sono 51.210 le persone finora vaccinate nella Asl di Frosinone su 747.139 dell'intero Lazio e ...

Lazio - tamponi, rischio penalizzazione: lontana l'ipotesi k.o. a tavolino Una sentenza che farà giurisprudenza. La vicenda Lazio - tamponi ha una sua delicatezza anche per l'assenza di precedenti. Finora le infrazioni al protocollo anti Covid su cui ha indagato la procura della Figc hanno portato a sanzioni minime. Ci ...

Lazio-tamponi, rischio penalizzazione: lontana l'ipotesi dei due 0-3 a tavolino La Gazzetta dello Sport Caso tamponi Lazio, il testimone: «Non ho autorizzato Immobile a partire» Caso tamponi Lazio, parla il testimone: «Non ho autorizzato Immobile a partire». Parla Enrico Di Rosa, direttore della Asl Roma 1 ...

I fatti più importanti – Giovedì 18 marzo Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Veroli – Assicuratrice intascava i soldi dei clienti, a giudizio per appropriazione indebita (clicca qui) Sora – Intervento risolutivo dei ...

