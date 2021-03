SVEGLIATI AMORE MIO | anticipazioni prima puntata di mercoledì 24 marzo

(Di venerdì 19 marzo 2021)242021 parte inserata su Canale 5 la nuova fictionmio, con Sabrina Ferilli. Ecco ledella: La protagonista Nanà Santoro (Sabrina Ferilli) è una parrucchiera di provincia ed è anche la moglie di Sergio (Ettore Bassi), operaio in acciaieria, e la madre di Sara (Caterina Sbaraglia), giovane promessa del nuoto. Dopo anni vissuti all’estero, Mimmo (Francesco Arca), amico di Sergio ed ex fidanzato di Nanà, rientra in città e dimostra di non aver mai dimenticato la donna… Nanà, Sergio e Mimmo assistono ad una gara di nuoto di Sara, che però a un certo punto si sente male e viene ricoverata. La ragazza entra in coma e i suoi familiari sono nella disperazione, mentre Mimmo cerca di essere ...

Advertising

redazionetvsoap : #SvegliatiAmoreMio #Fiction #Canale5 #anticipazioni Prima puntata mercoledì prossimo! - fseviareggio : RT @TognazziR: SVEGLIATI AMORE MIO @canalecinquemediaset 21:30 mercoledì 24 @ Fabula Pictures - Stefanialove_of : RT @TognazziR: SVEGLIATI AMORE MIO @canalecinquemediaset 21:30 mercoledì 24 @ Fabula Pictures - TognazziR : SVEGLIATI AMORE MIO @canalecinquemediaset 21:30 mercoledì 24 @ Fabula Pictures - _fiorucci : RT @TognazziR: SVEGLIATI AMORE MIO @canalecinquemediaset Mercoledì 24 Ore21:30 @ Fabula Pictures -

Ultime Notizie dalla rete : SVEGLIATI AMORE

Ospiti in studio il duo comico Pio e Amedeo e Sabrina Ferilli , che presenterà la nuova fictionmio di cui sarà protagonista nelle prossime settimane. Le anticipazioni della prima ...L'attrice è stata ospite per presentare la nuova fiction di canale 5 "mio", in onda da mercoledì 24 marzo. La De Filippi ha così fatto credere alla Ferilli di dover decidere chi ...per presentare la sua nuova fiction dal titolo "Svegliati amore mio" che andrà in onda da mercoledì 24 marzo su Canale 5. Per l'occasione, però, la De Filippi ha deciso di fare uno scherzo all ...Ieri, giovedì 18 marzo 2021, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua ventesima edizione. Ospiti in studio il duo comico P ...