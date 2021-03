“Sushi gratis a chi si chiama Salmone” | 150 cambi di nome in 2 giorni | è caos all’Anagrafe

(Di venerdì 19 marzo 2021) Un ristorante giapponese di Taiwan ha offertoa chi si, scatenando unburocratico. Per esattezza, la promozione prevedeva un pasto a base dia volontà insieme a cinque amici a chiunque mostrasse di avere, carta d’identità alla mano, uncontenente la parola “gui yu”, i caratteri cinesi per indicare il. In soli 2, ben 150 persone hanno richiesto ilo di, tanto che è stato necessario l’intervento del Governo. La notizia, riportata dalla BBC, arriva da Taiwan e racconta di un vero e proprio “da”, così come l’hanno soprannominato i media locali. “Questo tipo di ...

L'iniziativa di un ristoratore in Taiwan ha generato il caos nell'intero Paese. La campagna promozionale promossa, infatti, prevedeva che venisse offertoa tutti coloro che si chiamavano Salmone e a cinque dei loro amici. In molti hanno preso fin troppo seriamente l'offerta, tanto da recarsi all' anagrafe a richiedere un cambio di nome. Il ...... pasta e fagioli anziché, salsicce e polenta, minestra di riso e piselli". Suo padre era ... Risposi che andavo, volevo sdebitarmi. Loro poi mi diedero 10 mila dollari scartocciati 'per i ...Oltre 150 cittadini si sono recati all'anagrafe per cambiare il loro nome in Salmone: il tutto per un po' di sushi gratis.La trovata di un locale di Taiwan ha richiesto addirittura l’intervento del governo per mettere un freno all’iniziativa quando si è ...