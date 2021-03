Suprematisti nel mirino | sulle chat apologia Shoah e odio razziale 

(Di venerdì 19 marzo 2021) AGI – Mediante lepropagandavano idee fondate sulla superiorità e l'razziale ed etnico, istigando a commettere atti di discriminazione, anche con apologia della Shoah e dei crimini di genocidio: sono le accuse nei confronti di 4 persone di età compresa fra i i 53 ed i 19 anni, residenti a Bologna e Modena, indagati in concorso dalla Procura di Bologna per il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Gli indagati sono tutti aderenti ad un'associazione di rievocazione storica delle milizie della Germania nazista. A loro carico la polizia di Stato di Bologna ha eseguito perquisizioni nell'ambito di un'operazione condotta negli ambienti della destra radicale suprematista, dai agenti della digos insieme a personale del compartimento polizia postale Emilia Romagna. ...

BOLOGNA - Hanno fra i 19 e i 53 anni, vivonoBolognese eModenese, appartengono tutti a un'associazione di rievocazione storica delle milizie della Germania nazista (con materiale pieno di svastiche, divise militari e armi): quattro persone sono ...... esso evidenzia l'aumento del rischio riguardante milizie ebianchi, e afferma l'urgenza di maggiori risorse per combattere il problema. In particolare, fa sapere il New York Times ,...I quattro suprematisti, tra i 19 e i 53 anni, di Bologna e Modena, indagati per istigazione a delinquere per discriminazione razziale, etnica e religiosa ...La polizia di Bologna ha eseguito 4 perquisizioni delegate dalla procura della Repubblica del capoluogo emiliano nei confronti di altrettante persone residenti a Bologna e Modena, di età compresa fra ...