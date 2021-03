Stress da Covid, l'indagine: sale nelle famiglie, livelli acuti anche nel personale sanitario (Di venerdì 19 marzo 2021) Aumenta lo . Sulla salute psicologica dei cittadini sono tre fattori a pesare di più: le restrizioni dettate dall'emergenza (ovvero il quasi con le in tutta Italia ) e la paura del contagio (41%), la ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) Aumenta lo . Sulla salute psicologica dei cittadini sono tre fattori a pesare di più: le restrizioni dettate dall'emergenza (ovvero il quasi con le in tutta Italia ) e la paura del contagio (41%), la ...

Advertising

NTR24 : Covid, gli psicologi: “Stress ai massimi livelli. Pesa la Dad” - ilmessaggeroit : Covid e #stress, l'ultima indagine. Sale nelle famiglie: livelli acuti anche nel personale sanitario - RADIOBRUNO1 : Troppo stress e turni massacranti: malore in reparto per il dottor Rigoli #Veneto #Treviso #malore #medico… - helloimde : L’altro giorno ho portato mia madre a fare le visite di controllo post-covid. A me invece hanno fatto fare un ques… - Mariang47614228 : RT @jabbaTM: Sono talmente stanco del Covid e dello stress causato da esso che ho fatto pure un Gruppo su Facebook... Grazie per chi vorr… -