Stralcio delle cartelle fino a 5.000€ Che cosa contiene il dl Sostegni (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Governo Draghi trova la quadra in consiglio dei ministri sullo Stralcio delle cartelle esattoriali e vara il decreto legge Sostegni da 32 miliardi di euro. Cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5 mila euro tra il 2000 e il 2010 (anzichè il 2015) e solo per chi rientra in un tetto di reddito di 30 mila euro: è questo, secondo quanto riferiscono alcune fonti ministeriali, il punto di caduta trovato sullo Stralcio delle cartelle. Segui su affaritaliani.it

