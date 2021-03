Stralcio cartelle: rimborso per chi ha già pagato quelle che verranno annullate? (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo Stralcio delle cartelle esattoriali resta tra i nodi ancora da sciogliere in vista del Consiglio dei ministri di oggi che dovrebbe dare il via libera al Decreto Sostegni. Crediti inesigibili Se dovesse passare la soglia dei 5mila euro, ipotesi al momento più accreditata, verrebbero cancellate 61,5 milioni di vecchie cartelle per un controvalore di 70 miliardi di euro. Una goccia nel mare considerando che al momento – come spiegano i deputati di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze, Sara Moretto, capogruppo in Commissione Attività Produttive, e Massimo Ungaro, capogruppo in Commissione Finanze – “nel magazzino dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ci sono 987 miliardi di crediti fiscali. Il 91% dei quali (895,8 miliardi) praticamente non esiste perché fa riferimento a contribuenti deceduti o falliti o su ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Lodelleesattoriali resta tra i nodi ancora da sciogliere in vista del Consiglio dei ministri di oggi che dovrebbe dare il via libera al Decreto Sostegni. Crediti inesigibili Se dovesse passare la soglia dei 5mila euro, ipotesi al momento più accreditata, verrebbero cancellate 61,5 milioni di vecchieper un controvalore di 70 miliardi di euro. Una goccia nel mare considerando che al momento – come spiegano i deputati di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze, Sara Moretto, capogruppo in Commissione Attività Produttive, e Massimo Ungaro, capogruppo in Commissione Finanze – “nel magazzino dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ci sono 987 miliardi di crediti fiscali. Il 91% dei quali (895,8 miliardi) praticamente non esiste perché fa riferimento a contribuenti deceduti o falliti o su ...

