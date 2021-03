Stralcio cartelle fino a 5 000 euro | battaglia sulla cancellazione | ecco cosa ci sarà nel Dl Sostegni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stralcio cartelle

Nel testo non c'è lo '' delle, tema ancora aperto nel confronto di governo, ma solo la possibilità per gli operatori economici in grande difficoltà, che hanno subito una riduzione ...Nel testo non c' lo "" delle, tema ancora aperto nel confronto di governo, ma solo la possibilit per gli operatori economici in grande difficolt , che hanno subito una riduzione del ...E’ ancora battaglia sulla cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali. Un accordo sul testo da inserire nel decreto Sostegni non è stato ancora raggiunto tra le forze politiche ...Ci sono 7mila imprese che hanno aderito alla campagna di Confindustria mettendo a disposizione i loro siti per collaborare alla campagna vaccinale. Lo ha detto il numero uno dell'associazione degli in ...