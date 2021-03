Stralciati e contenti. Il primo vero scontro dentro il governo Draghi è sulle cartelle esattoriali

(Di venerdì 19 marzo 2021) ... in ' Dl Sostegni ', utile per marcare la discontinuità con l'era Conte , che di Dl Ristori ne aveva sfornati già ben quattro, e che verrà presentato presto, appena andrà in Gazzetta ufficiale , con ...

Decreto Ristori o Decreto Sostegni? Differenze lessicali. Una crisi di governo per 50 milioni di 'cartelle' esattoriali? Dopo un mese passato all'insegna dell'unanimismo finto, della falsa concordia ...Decreto Ristori o Decreto Sostegni? Differenze lessicali. Una crisi di governo per 50 milioni di 'cartelle' esattoriali? Dopo un mese passato all'insegna dell'unanimismo finto, della falsa concordia ...di Grazia Candido – “Reggio si trasforma da città sul mare a città di mare”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà gongola sul nuovo fronte mare e questa mattina, nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorg ...Un sinistro così ce l’hanno in pochi. Di sicuro ce l’ha Manolo Gabbiadini, che ha ritrovato la via della rete e adesso è pronto a prendersi la Sampdoria in questo stralcio finale di campionato. «Era i ...