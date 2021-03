Storici | è morto Michael Stolleis | studioso della nascita della ragion di Stato**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Berlino, 19 mar. - (Adnkronos) - Lo storico tedesco, uno dei più grandi studiosi del diritto pubblico, che ha indagato a fondo i concetti che si trovano all'origine dello Stato moderno esua affermazione, èieri (18 marzo) a Francoforte sul Meno dopo una breve malattia all'età di 79 anni. L'annuncioscomparsa, come riferisce l'Adnkronos, è stato dato oggi dall'Istituto Max Planck, di cui era direttore emerito. Nel 2000 era stato insignito del Premio Balzan 2000 per la storia del diritto dal XVI secolo ad oggi. Nato il 20 luglio 1941 a Ludwigshafen sul Reno,studiò a Heidelberg, Würzburg e Monaco di Baviera e nel 1973 ottenne l'abilitazione all'insegnamento in diritto pubblico e amministrativo, storia del ...