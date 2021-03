Advertising

messveneto : Giorgetti: “Entro l’estate la nuova Alitalia. Rete, ritardi intollerabili”: Incontro tra il ministro dello Sviluppo… - TV7Benevento : Stellantis: Giorgetti, 'con Le Maire non abbiamo discusso di partecipazioni pubbliche'... - mortocheparlax : Attorno ad ex Fca c’è il rischio desertificazione industriale.I francesi hanno una presenza forte dello Stato un p… - giacomozuliane : RT @fiomnet: ???? #Automotive #Stellantis, occorre aprire un tavolo con azienda e Giorgetti. Il grido della #Fiom sulla crisi del settore.… - giacomozuliane : RT @Affaritaliani: 'Stellantis, tavolo con azienda e Giorgetti'. Il grido della Fiom sulla crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Giorgetti

"Non abbiamo parlato di ingresso pubblico in". Ha risposto cosi' il ministro dello Sviluppo economico, Giancarload una domanda durante la conferenza stampa con il ministro francese Bruno Le Maire su colloqui al riguardo. "...... Bruno Le Maire, nella conferenza stampa assieme al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, aggiungendo che 'per noi la creazione diè il segno di questa cooperazione franco ...Giancarlo Giorgetti. "La fusione tra Psa e Fca e la creazione di Stellantis è il segno di questa cooperazione franco-italiana. E' un magnifico progetto industriale tra i nostri due paesi in un settore ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non abbiamo parlato con Le Maire di ingresso pubblico in Stellantis". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro al ...