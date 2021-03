Stefano Pioli manda al diavolo Solskjaer al termine della partita (Di venerdì 19 marzo 2021) Parole dure quelle rivolte dal tecnico del Milan Stefano Pioli a Ole Gunnar Solskjaer. Al termine del match, l'allenatore dei Red Devils avrebbe fatto i complimenti di rito a Pioli che però, a quanto pare, non sembra averli graditi. "Good Team un ca..., good team tua sorella cogl...." avrebbe replicato duramente il tecnico del Milan alle parole di Solskjaier con uno sfogo che non nasconde la rabbia e l'amarezza provata a seguito della scottante eliminazione. Guarda tutti i video Tifoso Manchester City Scimmia Razzismo Fred Arrestato Striscione Ha suscitato grande polemica lo striscione con la scritta "White Lives Matter" ... di maria birra manchester united psg tifosi None Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) Parole dure quelle rivolte dal tecnico del Milana Ole Gunnar. Aldel match, l'allenatore dei Red Devils avrebbe fatto i complimenti di rito ache però, a quanto pare, non sembra averli graditi. "Good Team un ca..., good team tua sorella cogl...." avrebbe replicato duramente il tecnico del Milan alle parole di Solskjaier con uno sfogo che non nasconde la rabbia e l'amarezza provata a seguitoscottante eliminazione. Guarda tutti i video Tifoso Manchester City Scimmia Razzismo Fred Arrestato Striscione Ha suscitato grande polemica lo striscione con la scritta "White Lives Matter" ... di maria birra manchester united psg tifosi None

