Stefania Orlando, commozione su Instagram per quel dolce messaggio (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefania Orlando condivide su Instagram un dolce messaggio che scatena un’incontenibile e accorata commozione La finalista del Grande Fratello Vip, classificandosi terza, ha dimostrato quanto sia amata dal pubblico e dai fan. Grazie alla permanenza nella casa più spiata di Italia ha potuto farsi conoscere al meglio, nonostante la lunga carriera intrapresa nel mondo della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021)condivide suunche scatena un’incontenibile e accorataLa finalista del Grande Fratello Vip, classificandosi terza, ha dimostrato quanto sia amata dal pubblico e dai fan. Grazie alla permanenza nella casa più spiata di Italia ha potuto farsi conoscere al meglio, nonostante la lunga carriera intrapresa nel mondo della L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

icybelle_ : RT @xattorneyx: SIMONE PACIELLO E VERA GEMMA SARANNO I NOSTRI TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO. L'HO DETTO RAGA. NON ME NE PENTO. #ISOLA #t… - isorrisidiem : RT @latteaigomit1: Deianira ha offeso più volte Stefania dicendole: -che è una poco di buono -denigrando il suo lavoro Tutto ciò più volte… - Martyriccel92 : RT @xattorneyx: SIMONE PACIELLO E VERA GEMMA SARANNO I NOSTRI TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO. L'HO DETTO RAGA. NON ME NE PENTO. #ISOLA #t… - DeniseBellet : RT @b_dgyal39: Se non posto la bellezza di Stefania Orlando almeno una volta a settimana non mi sento bene #tzvip - b_dgyal39 : Se non posto la bellezza di Stefania Orlando almeno una volta a settimana non mi sento bene #tzvip -