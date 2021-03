Stadio Roma: Frongia, 'Sindaca pronta ad individuare nuova area' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “Nuovo Stadio As Roma? Mi concentrerei sul presente e parlo come esponente della Giunta che non si occupa di questo dossier. Quello che dicono Raggi e l'assessore Montuori mi sembra molto chiaro: c'è stato un evidente cambio di rotta da parte della nuova proprietà dell'As Roma che ha avanzato prima informalmente e poi formalmente con una lettera questa intenzione. La lettera è molto chiara. Nel momento in cui l'amministrazione sta lavorando a un provvedimento o più provvedimenti per realizzare lo Stadio se la società cambia idea per lo meno sul luogo questo apre un nuovo scenario. La Sindaca ha detto di essere pronta a individuare congiuntamente con la società un nuovo luogo e un nuovo progetto". Lo ha detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021), 19 mar. (Adnkronos) - “NuovoAs? Mi concentrerei sul presente e parlo come esponente della Giunta che non si occupa di questo dossier. Quello che dicono Raggi e l'assessore Montuori mi sembra molto chiaro: c'è stato un evidente cambio di rotta da parte dellaproprietà dell'Asche ha avanzato prima informalmente e poi formalmente con una lettera questa intenzione. La lettera è molto chiara. Nel momento in cui l'amministrazione sta lavorando a un provvedimento o più provvedimenti per realizzare lose la società cambia idea per lo meno sul luogo questo apre un nuovo scenario. Laha detto di esserecongiuntamente con la società un nuovo luogo e un nuovo progetto". Lo ha detto ...

