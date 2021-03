Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 19 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) oggi gli Sport Invernali vedranno andare in scena diversi eventi: venerdì 19 marzo infatti la Coppa del Mondo di biathlon prevede le sprint, maschile e femminile, inoltre la Coppa del Mondo di sci alpino ha in programma il team event delle Finali. Proseguono i Mondiali junior di snowboard e sci freestyle, che vedranno andare in scena anche la tappa della Coppa del Mondo, così come accadrà anche per salto con gli sci femminile e combinata nordica maschile. C’è anche la Coppa Europa di sci alpino, che prevede uno slalom maschile. Sport Invernali IN TV VENERDI’ 19 marzo: orari E PROGRAMMA COMPLETO 06.00 Snowboard, Mondiali junior: slopestyle femminile 06.30 Snowboard, Mondiali junior: slopestyle maschile 10.00 Sci alpino, Coppa Europa: ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021)glivedranno andare in scena diversi: venerdì 19infatti la Coppa del Mondo di biathlon prevede le sprint, maschile e femminile, inoltre la Coppa del Mondo di sci alpino ha in programma il team event delle Finali. Proseguono i Mondiali junior di snowboard e sci freestyle, che vedranno andare in scena anche la tappa della Coppa del Mondo, così come accadrà anche per salto con gli sci femminile e combinata nordica maschile. C’è anche la Coppa Europa di sci alpino, che prevede uno slalom maschile.IN TV VENERDI’ 19E PROGRAMMA COMPLETO 06.00 Snowboard, Mondiali junior: slopestyle femminile 06.30 Snowboard, Mondiali junior: slopestyle maschile 10.00 Sci alpino, Coppa Europa: ...

