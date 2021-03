Spezia, Italiano: «Il Cagliari è forte dappertutto: ha qualità, fisicità ed esperienza» (Di venerdì 19 marzo 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Le sue parole Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI OBIETTIVO – «E’ già successo con il Parma, con il Benevento, noi prepariamo ogni gara per vincere perché una squadra deve prepararle così. Poi in base a come si evolve la gara e a come si indirizza si cerca di raddrizzarla. La affronteremo come nelle ultime gare, cercando di andare forte, cercare di proporre quanto facciamo in settimana, cercare di mettere in difficoltà una squadra fortissima. Con qualità alta e attenzione fortissima possiamo dire la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue parole Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI OBIETTIVO – «E’ già successo con il Parma, con il Benevento, noi prepariamo ogni gara per vincere perché una squadra deve prepararle così. Poi in base a come si evolve la gara e a come si indirizza si cerca di raddrizzarla. La affronteremo come nelle ultime gare, cercando di andare, cercare di proporre quanto facciamo in settimana, cercare di mettere in difficoltà una squadra fortissima. Conalta e attenzione fortissima possiamo dire la ...

