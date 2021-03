Spezia, Italiano: “Contro il Cagliari andiamo a caccia dei tre punti, Nzola non è al massimo” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Contro il Cagliari, valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021: “Affrontiamo una squadra pericolosa e formata da ottimi giocatori. Da quando hanno cambiato allenatore hanno invertito la rotta e mentalmente stanno molto bene. I tre punti sono il nostro obiettivo, ma in base a come evolve la gara le cose possono cambiare. Proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari ed a dire la nostra. La stima dei tifosi non può che far piacere, ma ora vogliamo anche renderli orgogliosi di noi. A prescindere dal risultato diamo sempre al 100%, domani non possiamo permetterci errori“. “Nzola non è al 100%, ha lavorato a parte fino a ieri. Piccoli mi dà molta soddisfazione, quando ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico delloVincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del matchil, valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021: “Affrontiamo una squadra pericolosa e formata da ottimi giocatori. Da quando hanno cambiato allenatore hanno invertito la rotta e mentalmente stanno molto bene. I tresono il nostro obiettivo, ma in base a come evolve la gara le cose possono cambiare. Proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari ed a dire la nostra. La stima dei tifosi non può che far piacere, ma ora vogliamo anche renderli orgogliosi di noi. A prescindere dal risultato diamo sempre al 100%, domani non possiamo permetterci errori“. “non è al 100%, ha lavorato a parte fino a ieri. Piccoli mi dà molta soddisfazione, quando ...

