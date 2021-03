Spezia, i convocati di Italiano per il Cagliari: c’è Nzola (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani al “Picco“, lo Spezia affronterà il Cagliari in una sfida che varrà molto in chiave salvezza. Italiano dovrà fare a meno di Saponara, Provedel, Krapikas, Galabinov ed Estevez ma recupera, invece, Nzola. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Zoet, Rafael, PucciDifensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’orco, VignaliCentrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Maggiore, Pobega, Leo SenaAttaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli. Foto: twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani al “Picco“, loaffronterà ilin una sfida che varrà molto in chiave salvezza.dovrà fare a meno di Saponara, Provedel, Krapikas, Galabinov ed Estevez ma recupera, invece,. Ecco la lista dei: Portieri: Zoet, Rafael, PucciDifensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’orco, VignaliCentrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Maggiore, Pobega, Leo SenaAttaccanti: Gyasi, Farias,, Verde, Agudelo, Piccoli. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

