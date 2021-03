Speriamo de morì prima, manca poco al debutto: l’orario, attori, puntate e dove vederlo (Di venerdì 19 marzo 2021) Speravo de morì prima è la serie televisiva dedicata a Francesco Totti, ma cosa occorre sapere? puntate, dove vederlo, cast ed orario. Era l’evento tanto atteso di quest’anno: Speravo de morì prima. Dopo il documentario incentrato sulla vita di Francesco Totti, tra pochissime ore, inizierà un nuovo ed imperdibile appuntamento. Si, avete letto proprio bene: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 marzo 2021) Speravo deè la serie televisiva dedicata a Francesco Totti, ma cosa occorre sapere?, cast ed orario. Era l’evento tanto atteso di quest’anno: Speravo de. Dopo il documentario incentrato sulla vita di Francesco Totti, tra pochissime ore, inizierà un nuovo ed imperdibile appuntamento. Si, avete letto proprio bene: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

almalibrevi : Comunque raga speriamo che dalla prossima settimana il serale sarà in diretta chi deve morì d’ansia prima #Amici20 - gio_petru : @Federugby @SixNationsRugby @dmaxitalia @SeiNazioniRugby Finalmente Ruzza invece di Sisi! Mori dovrebbe dare un pò… - Salandrea19 : @mattino5 @Capezzone 'Abbiamo chiuso due mesi', a me pare che sia da ottobre che non possiamo praticamente più fare… - ilteo77 : dopo un anno buttato nel cesso, la parola che sento di piu ripetere tra politici e giornalai è 'speriamo' ... ...c… - valeindie6 : Speriamo de nun morì prima de vedè “Speravo di morire prima” -