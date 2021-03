Speravo de morì prima | quando inizia | orario | canale Sky | streaming e quante puntate

(Di venerdì 19 marzo 2021)desi intitola così la serie tv su Francesco Totti che tutti stanno aspettando. Lapuntata di un nuovo ‘must’ da vedere andrà in onda questa sera alle 21:00 invisione su Sky Atlantic. La serie, diretta da Luca Ribuoli, racconta la fine del lungo percorso del Capitano della Roma che ha indossato la stessa maglia giallorossa per 27 anni. Francesco Totti è una leggenda ed un simbolo, non solo della squadra di calcio, e questa promette essere una delle serie tv più viste dell’anno.de: dove guardarla, Pietro Castellitto, Greta Scarano Alle 21:00 tutti coloro che si sintonizzeranno sul110 di Sky potranno ammirare un Pietro Castellitto emozionato e felice di interpretare il ...

