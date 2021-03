«Speravo de morì prima» | il mito di Francesco Totti raccontato con ironia e verità

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 marzo 2021) A quattro anni dall’addio all’Olimpico, con i tifosi che sventolavano la sua fotografia come se fosse un santino e le lacrime amare di chi sapeva di assistere a un pezzo della storia del calcio italiano, il cinema e la tv si mettono d’accordo per rendere omaggio alla vita e alla carriera di Francesco Totti sottolineandone la grandezza e le debolezze, la caparbietà e l’ironia. E così, dopo il documentario di Alex Infascelli presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è il turno di Speravo de morì prima, la serie in sei episodi diretta da Luca Ribuoli, ispirata all’autobiografia Un capitano scritta dallo stesso Totti insieme a Paolo Condò, che arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dal 19 marzo. Attraverso la giustapposizione temporale che ora ci porta ai tempi in cui Francesco era un ragazzino di Porta Metronia che si divertiva a lanciare le palle sui compagni all’uscita da scuola e ora ci porta alla leggenda che, a quarant’anni suonati, si prepara a lasciare la Roma, la squadra che non ha mai abbandonato neanche quando a mettersi in mezzo fu il Real Madrid, la serie si concentra soprattutto su due aspetti: le fragilità che portano un campione a voler finire la propria carriera «col botto» e l’inesorabilità del tempo che passa e che, specie per uno sportivo, coincide con la fine dei giochi, con la certezza matematica che di lì a poco il campo sarà solo una superficie sulla quale passeggiare e non la zona franca per fare un assist.