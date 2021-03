Speranza Campania in zona arancione prima di Pasqua: situazione aggiornata (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci sono un po’ di informazioni da prendere in esame oggi 19 marzo, per tutti coloro che sperano ancora di vedere la Campania in zona arancione prima di Pasquale. Sono lontani i tempi di inizio 2021, quando la regione è passata in zona gialla dopo un mese abbondante particolarmente complesso, considerando il fatto che i contagi sono ancora abbastanza elevati. Seppur costanti. La pressione ospedaliera, almeno per ora, non fa registrare impennate clamorose, ma è chiaro che il momento sia ancora delicato. L’unica soluzione per Campania in zona arancione prima di Pasqua Qual è lo scenario che si sta configurando in queste ore in ottica Campania in zona ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci sono un po’ di informazioni da prendere in esame oggi 19 marzo, per tutti coloro che sperano ancora di vedere laindile. Sono lontani i tempi di inizio 2021, quando la regione è passata ingialla dopo un mese abbondante particolarmente complesso, considerando il fatto che i contagi sono ancora abbastanza elevati. Seppur costanti. La pressione ospedaliera, almeno per ora, non fa registrare impennate clamorose, ma è chiaro che il momento sia ancora delicato. L’unica soluzione perindiQual è lo scenario che si sta configurando in queste ore in otticain...

