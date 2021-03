Spencer Dinwiddie conteso da Miami e Detroit (Di venerdì 19 marzo 2021) Miami Heat e Detroit Pistons sono pronti a darsi battaglia per mettere le mani sulla guardia dei Nets Brooklyn, Spencer Dinwiddie, entro il 25 marzo, data dell’ultima finestra di mercato. Dove giocherà Dinwiddie? Malgrado la lesione al legamento crociato rimediata lo scorso dicembre e che lo terrà fuori per tutta la stagione, Spencer Dinwiddie fa gola a diverse squadre in vista della prossima regular season 2021/2022. Le possibilità che il cestista cambi casacca sono più che concrete, visto che dopo i rientri di Durant e Irving e l’arrivo di Harden, lo spazio per lui si è notevolmente ridotto. L’ unico ostacolo alla trattativa potrebbe essere rappresentata dalla player option da 12, 3 milioni di dollari che il giocatore è libero di far valere per l’ultimo dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021)Heat ePistons sono pronti a darsi battaglia per mettere le mani sulla guardia dei Nets Brooklyn,, entro il 25 marzo, data dell’ultima finestra di mercato. Dove giocherà? Malgrado la lesione al legamento crociato rimediata lo scorso dicembre e che lo terrà fuori per tutta la stagione,fa gola a diverse squadre in vista della prossima regular season 2021/2022. Le possibilità che il cestista cambi casacca sono più che concrete, visto che dopo i rientri di Durant e Irving e l’arrivo di Harden, lo spazio per lui si è notevolmente ridotto. L’ unico ostacolo alla trattativa potrebbe essere rappresentata dalla player option da 12, 3 milioni di dollari che il giocatore è libero di far valere per l’ultimo dei ...

NBA Top Shot, che cos'è, come funziona: tutto quello che c'è da sapere ... una "chiamata" alla quale hanno risposto presente diversi giocatori NBA, a partire da Andre Iguodala - sempre più uomo di successo per diversificazione degli investimenti - e Spencer Dinwiddie; ...

NBA, Kyrie Irving si ferma per un problema all’inguine Nets’ Kyrie Irving is listed out tonight vs. Indiana due to right groin soreness. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2021. L’infortunio dovrebbe permettere a Irving ...

