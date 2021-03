Spagna, come funzionerà il test sulla settimana lavorativa di 4 giorni: 200 aziende coinvolte per tre anni e nessuna riduzione di stipendio (Di venerdì 19 marzo 2021) “La quarta ondata sarà quella della salute mentale”. Íñigo Errejón, leader di Más País, ha aperto il dibattito in parlamento sul benessere psicologico degli spagnoli. Da sempre uno dei punti nevralgici del programma politico di questo piccolo partito di sinistra, l’ex braccio destro di Pablo Iglesias in Podemos ritiene che la svolta passi per un cambiamento del rapporto con il lavoro. Su questo punto, Más País ha raggiunto un accordo con il governo per un progetto pilota che sperimenterà la riduzione della settimana lavorativa da 5 a 4 giorni, da 40 ore a 32. Lo stop causato dalla pandemia ha ulteriormente rafforzato l’idea: “Anche le persone che non sono state colpite direttamente hanno capito che le cose si possono fare in altro modo”, dice Héctor Tejero, coordinatore politico di Más País e deputato nella capitale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “La quarta ondata sarà quella della salute mentale”. Íñigo Errejón, leader di Más País, ha aperto il dibattito in parlamento sul benessere psicologico degli spagnoli. Da sempre uno dei punti nevralgici del programma politico di questo piccolo partito di sinistra, l’ex braccio destro di Pablo Iglesias in Podemos ritiene che la svolta passi per un cambiamento del rapporto con il lavoro. Su questo punto, Más País ha raggiunto un accordo con il governo per un progetto pilota che sperimenterà ladellada 5 a 4, da 40 ore a 32. Lo stop causato dalla pandemia ha ulteriormente rafforzato l’idea: “Anche le persone che non sono state colpite direttamente hanno capito che le cose si possono fare in altro modo”, dice Héctor Tejero, coordinatore politico di Más País e deputato nella capitale di ...

