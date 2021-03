Sorteggio Europa League | quarti di finale | gli accoppiamenti LIVE

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo glidella Champions, ecco ildeidia Nyon. È una cerimonia molto amara per il calcio italiano che, in questo turno, sarà rappresentata unicamente dalla Roma di Paulo Fonseca che, dopo aver vinto il girone ed eliminato il Braga ai sedicesimi, si è sbarazzata anche dello Shakhtar Donetsk, ostico avversario ucraino, rifilandogli un netto 5-1 tra andata e ritorno. Il cammino delle altre italiane, invece, si è fermato nei turni precedenti con il Napoli fatto fuori dal Granada e con il Milan che, negli ottavi, è stato piegato dal Manchester United, il grande favorito di questa competizione. È un’orna, quella svizzera, piuttosto omogenea: i, infatti, saranno animati da due inglesi, due ...

I rossoneri salutano l'League ma ci sarà ancora una squadra italiana a tentare di vincerla: ... domani ilper stabilire l'avversario. La cronaca della partita United più spigliato nei ...Da una parte ero dispiaciuto del, ma dall'altro lato ero contento perché ci saremmo ... Inc'è più intensità e ritmo, ma credo che il Milan, anche se non nelle condizioni migliori, ...Superato lo scoglio Shakhtar, adesso per la Roma è già tempo di pensare al sorteggio dei quarti di Europa League di domani 19 marzo.Ieri, nel giovedì dedicato all’Europa League è uscito in modo molto sorprendente ... di finale alla Roma che oggi conoscerà la sua prossima avversaria dopo il sorteggio di Nyon. Archiviata la ...