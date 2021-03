Sorteggio Champions senza italiane: ai quarti Bayern-Psg e Real-Liverpool (Di venerdì 19 marzo 2021) Non ci sono italiane ai quarti di finale di Champions League. Ma il Sorteggio regala partite strepitose. Ci sarà subito la rivincita della finale 2020, tra Bayern Monaco e Psg. E l’altra grande sfida sarà tra Real Madrid e Liverpool, riproposizione della finale del 2018. Più agevoli invece le sfide che toccheranno a Guardiola e Tuchel: il Manchester City se la vedrà col Borussia Dortmund, mentre il Chelsea trova il Porto che ha fatto fuori (sfottendola) la Juventus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Non ci sonoaidi finale diLeague. Ma ilregala partite strepitose. Ci sarà subito la rivincita della finale 2020, traMonaco e Psg. E l’altra grande sfida sarà traMadrid e, riproposizione della finale del 2018. Più agevoli invece le sfide che toccheranno a Guardiola e Tuchel: il Manchester City se la vedrà col Borussia Dortmund, mentre il Chelsea trova il Porto che ha fatto fuori (sfottendola) la Juventus. L'articolo ilNapolista.

