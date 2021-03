Sorteggi in Champions ed Europa League | supersfida Bayern - Psg | la Roma pesca l' Ajax

(Di sabato 20 marzo 2021)Quest'oggi l'urna di Nyon decreterà i prossimi incroci che animeranno l'. Le squadre in lizza per i due posti nella finale in programma mercoledì 26 maggio a Danzica sono: ...

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi Champions

...nei quarti di finale diLeague: Juventus, Atalanta e Lazio, infatti, sono state eliminate agli ottavi di finale (mentre l'Inter era uscita ai gironi) e quindi non parteciperanno ai..., doppio big match: Bayern - Psg e Real - Liverpool- L'urna di Nyon ha come sempre emesso i suoi verdetti sui quarti di finale diLeague . La mano di ...Ci sarà subito la rivincita della finale 2020, tra Bayern Monaco e Psg. Il Manchester City se la vedrà col Borussia Dortmund, mentre il Chelsea trova il Porto che ha fatto fuori la Juventus. Non ci so ...Per quanto riguarda la Champions spiccano Bayern Monaco-Psg e Real Madrid-Liverpool. Nelle vesti di unica squadra rappresentante del nostro calcio, la Roma sfiderà l'Ajax.