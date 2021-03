Sorteggi in Champions ed Europa League: supersfida Bayern - Psg, la Roma esca l'Ajax (Di venerdì 19 marzo 2021) Europa League Quest'oggi l'urna di Nyon decreterà i prossimi incroci che animeranno l'Europa League. Le squadre in lizza per i due posti nella finale in programma mercoledì 26 maggio a Danzica sono: ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 marzo 2021)Quest'oggi l'urna di Nyon decreterà i prossimi incroci che animeranno l'. Le squadre in lizza per i due posti nella finale in programma mercoledì 26 maggio a Danzica sono: ...

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? SORTEGGIATI QUARTI E SEMIFINALI ?? Tutti gli accoppiamenti ?? - gilnar76 : [MANNAGGIA LA... ??] La mia REAZIONE ai SORTEGGI di EUROPA LEAGUE e CHAMPIONS LEAGUE!!! [#Roma] #Asr #Asroma… - InformazioneOg : Sono stati effettuati i sorteggi dei quarti di finale di #ChampionsLeague, e come sappiamo bene, non ci sono squadr… - TychoBrahe29 : @augustociardi75 Ce provo, ma non ce riesco. Nei sorteggi va sempre così, sempre, 100% da quando la Champions ha i… - YvanGoSlow24 : Comunque sorteggi di Champions sempre molto fantasiosi. Penso sia la 200esima volta che Liverpool-Real e City-Dort… -