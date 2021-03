Sorteggi dei quarti di finale di Champions: torna il big match Bayern-Psg. Il Real incontra il Liverpool. Tutte le partite (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Liverpool trova il Real, mentre si replica la finale dell’anno scorso tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Dall’urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti per i prossimi quarti di finale di Champions League. L’andata si giocherà il 6-7 aprile, mentre il ritorno si disputerà la settimana seguente, il 13 e 14 aprile. L’ambasciatore Uefa per estrarre gli accoppiamenti per questo turno europeo è l’ex Bayern Hamit Altintop e le prime due squadre ad essere inserite nel tabellone Champions sono il Manchester City, che ha eliminato i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, e il Borussia Dortmund di Erling Håland, uscito vincente dalla doppia sfida con gli spagnoli del Siviglia. Estrazione favorevole per il Chelsea che, dopo la netta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Iltrova il, mentre si replica ladell’anno scorso traMonaco e Paris Saint-Germain. Dall’urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti per i prossimididiLeague. L’andata si giocherà il 6-7 aprile, mentre il ritorno si disputerà la settimana seguente, il 13 e 14 aprile. L’ambasciatore Uefa per estrarre gli accoppiamenti per questo turno europeo è l’exHamit Altintop e le prime due squadre ad essere inserite nel tabellonesono il Manchester City, che ha eliminato i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, e il Borussia Dortmund di Erling Håland, uscito vincente dalla doppia sfida con gli spagnoli del Siviglia. Estrazione favorevole per il Chelsea che, dopo la netta ...

