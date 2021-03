Sorteggi Champions League | ora si fa sul serio | ecco le sfide dei quarti

(Di venerdì 19 marzo 2021) Completato il tabellone della2020/21. Il 6 e 7 aprile partono i, finale fissata il 29 maggio allo stadio Ataturk Orfana di italiane e con due favorite su tutte, la20/21 entra nel vivo. Delle otto qualificate tutte tranne una, il Porto, aveva chiuso il proprio girone al primo posto. Il campionato più rappresentato è la Premier che con Manchester City, Liverpool e Chelsea fa en plein, con Guardiola strafavorito per la vittoria finale. Secondo campionato per numero di squadre è la Bundesliga che porta la corazzata Bayern Monaco e l’outsider Borussia Dortmund dei ragazzi terribili guidati dal capocannoniere del torneo, Haaland. Una squadra a testa per Francia, Portogallo e Spagna con PSG, Porto e Real Madrid (unica superstite della Liga, dopo la ...

Il calendario dei quarti di2020 - 2021 è il seguente: andata , 6 - 7 aprile 2021; ritorno , 13 - 14 aprile 2021. La diretta streaming deisarà trasmessa sul sito ufficiale della ...League: a che ora e dove segurli Si parte alle 12 con un sorteggio libero . I vari accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali. Inoltre si ...La fase finale della Champions League va avanti, purtroppo senza squadre italiane: nella sede Uefa a Nyon è andato in scena il sorteggio dei quarti di finale (e degli abbinamenti delle semifinali) che ...C’è anche Porto-Chelsea nei quarti di finale della Champions League 2020/2021. I sorteggi di Nyon hanno decretato che uno dei doppi confronti più attesi per la qualificazione in semifinale verrà ...