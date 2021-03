“Sono stupito”, Maurizio Costanzo commenta il successo di Tommaso Zorzi (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la grande vittoria al Grande Fratello Vip, l’influencer milanese Tommaso Zorzi sembra godere di una fama senza eguali, con un vastissimo pubblico che lo apprezza in tutto e per tutto. E’ toccato anche al veterano della televisione Maurizio Costanzo riconoscere l’enorme successo di Tommaso Zorzi, ricevendolo in trasmissione a Radio 105 e invitandolo al Maurizio Costanzo Show. LEGGI ANCHE >> Tommaso Zorzi e l’amicizia speciale con Gabriel Garko: galeotto fu il Grande Fratello Vip Costanzo: “E’ un fenomeno mediatico” Nella giornata di ieri, 18 marzo, Tommaso Zorzi è stato ospite di Maurizio Costanzo a Radio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la grande vittoria al Grande Fratello Vip, l’influencer milanesesembra godere di una fama senza eguali, con un vastissimo pubblico che lo apprezza in tutto e per tutto. E’ toccato anche al veterano della televisionericonoscere l’enormedi, ricevendolo in trasmissione a Radio 105 e invitandolo alShow. LEGGI ANCHE >>e l’amicizia speciale con Gabriel Garko: galeotto fu il Grande Fratello Vip: “E’ un fenomeno mediatico” Nella giornata di ieri, 18 marzo,è stato ospite dia Radio ...

Advertising

sonfattacosi : RT @IlContiAndrea: “#Fulminacci in gara tra i Big di #Sanremo2021 e non tra i Giovani, perché? Capisco questo punto di vista e non mi indig… - IlContiAndrea : “#Fulminacci in gara tra i Big di #Sanremo2021 e non tra i Giovani, perché? Capisco questo punto di vista e non mi… - PinaPupillo : RT @Valeria30730: Riferendosi al fandom #prelemi, lo speaker non dice “sono stupito” bensì “mi sono spaventato”. OPS???? #pierxradiosmer… - IlContiAndrea : #Fulminacci Quando ho saputo che eravamo in zona rossa mi sono detto ‘ah vabbè’ anziché reagire con ‘oh ora mi amma… - Francym97 : RT @Valeria30730: Riferendosi al fandom #prelemi, lo speaker non dice “sono stupito” bensì “mi sono spaventato”. OPS???? #pierxradiosmer… -