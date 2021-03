Solskjaer gongola | «Eliminata una grandissima squadra» – VIDEO

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ole Gunnarha parlato al termine della partita contro il Milan Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato al termine della partita contro il Milan che ha regalato ai Red Devils il passaggio del turno in Europa League. «Vediamo cosa ci capiterà al prossimo sorteggio, ma sicuramente siamo molto felici perché oggi abbiamo battuto unae storica. Vediamo adesso cosa accadrà, noi sicuramente vogliamo vincere». Leggi su Calcionews24.com

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato al termine della partita contro il Milan. Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato al termine della partita contro il Mil ...