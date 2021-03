Soldati israeliani uccidono un imam palestinese in Cisgiordania (Di sabato 20 marzo 2021) Era l’imam della moschea di Beit Dajan, Atef Hanaisheh, il palestinese 45enne ucciso ieri dall’esercito durante le proteste per la prossima costruzione dell’ennesimo avamposto coloniale israeliano in Cisgiordania. L’uomo è stato colpito alla testa da un proiettile ed è morto durante il trasporto all’ospedale. Ai funerali hanno partecipato centinaia di abitanti di Beit Dajan, il corpo è stato avvolto dalla bandiera nazionale palestinese. Secondo il portavoce militare, i Soldati hanno risposto facendo fuoco a una «manifestazione violenta» e a un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 marzo 2021) Era l’della moschea di Beit Dajan, Atef Hanaisheh, il45enne ucciso ieri dall’esercito durante le proteste per la prossima costruzione dell’ennesimo avamposto coloniale israeliano in. L’uomo è stato colpito alla testa da un proiettile ed è morto durante il trasporto all’ospedale. Ai funerali hanno partecipato centinaia di abitanti di Beit Dajan, il corpo è stato avvolto dalla bandiera nazionale. Secondo il portavoce militare, ihanno risposto facendo fuoco a una «manifestazione violenta» e a un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

