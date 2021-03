Sky Rojo, trama e trailer della serie dai creatori de La Casa di Carta, da oggi su Netflix (Di venerdì 19 marzo 2021) Sky Rojo, la nuova serie dai creatori de La Casa di Carta, disponibile dal 19 marzo 2021 su Netflix. trama, cast e trailer. Da venerdì 19 marzo 2021 debutterà su Netflix l’ennesima serie tv spagnola, prodotti molto amati in Italia. Si tratta di Sky Rojo e nel dietro le quinte c’è un nome molto noto agli utenti del servizio streaming, quello di Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, con Esther Martínez Lobato ed è prodotta da Vancouver Media. Non c’è alcun dubbio che la serie finirà presto nella Top Ten dei titoli più popolari in Italia su Netflix. La serie è composta da 8 episodi della durata ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021) Sky, la nuovadaide Ladi, disponibile dal 19 marzo 2021 su, cast e. Da venerdì 19 marzo 2021 debutterà sul’ennesimatv spagnola, prodotti molto amati in Italia. Si tratta di Skye nel dietro le quinte c’è un nome molto noto agli utenti del servizio streaming, quello di Alex Pina, creatore de Ladi, con Esther Martínez Lobato ed è prodotta da Vancouver Media. Non c’è alcun dubbio che lafinirà presto nella Top Ten dei titoli più popolari in Italia su. Laè composta da 8 episodidurata ...

Advertising

NetflixIT : Ci sono tanti motivi per guardare Sky Rojo. Ma li lasciamo dire a Lali Espósito e il suo show, che è meglio:… - NetflixIT : L’attesa è finita. Coral, Wendy e Gina vi aspettano per fuggire insieme: Sky Rojo è ora disponibile. - NetflixIT : Un po’ di belle notizie per iniziare bene la giornata: Escono venerdì ??Sky Rojo ??Formula 1: Drive to survive S3 I… - onfirelaIi : RT @NetflixIT: L’attesa è finita. Coral, Wendy e Gina vi aspettano per fuggire insieme: Sky Rojo è ora disponibile. - LALICHET4 : RT @NetflixIT: L’attesa è finita. Coral, Wendy e Gina vi aspettano per fuggire insieme: Sky Rojo è ora disponibile. -