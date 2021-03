Sky Rojo, la recensione: l’ennesimo guilty pleasure targato Netflix (Di venerdì 19 marzo 2021) La recensione di Sky Rojo, la nuova serie spagnola disponibile su Netflix, nuova creatura di Álex Pina, autore de La Casa di Carta. È con una sensazione di prevedibilità che iniziamo la nostra recensione di Sky Rojo, una nuova serie spagnola targata Netflix, realizzata e creata da Álex Pina, autore della serie cult La casa di carta. Prevedibilità perché questa nuova serie di otto episodi (noi abbiamo visto in anteprima i primi quattro) è esattamente quello che ci si aspetta dopo aver visto il trailer: un grosso, consapevole e - diciamol o- ormai non troppo sorprendente guilty pleasure. Costruita con gli ingredienti predefiniti per poter far parlare di sé (sesso, violenza, droga e una bella patina glamour), eppure non particolarmente originale, Sky ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Ladi Sky, la nuova serie spagnola disponibile su, nuova creatura di Álex Pina, autore de La Casa di Carta. È con una sensazione di prevedibilità che iniziamo la nostradi Sky, una nuova serie spagnola targata, realizzata e creata da Álex Pina, autore della serie cult La casa di carta. Prevedibilità perché questa nuova serie di otto episodi (noi abbiamo visto in anteprima i primi quattro) è esattamente quello che ci si aspetta dopo aver visto il trailer: un grosso, consapevole e - diciamol o- ormai non troppo sorprendente. Costruita con gli ingredienti predefiniti per poter far parlare di sé (sesso, violenza, droga e una bella patina glamour), eppure non particolarmente originale, Sky ...

