Skate, quella filosofia di vita che si tramanda di padre in figlio (Di venerdì 19 marzo 2021) La Skate community non ha età. E anche se qualcuno ritiene di dover appendere la tavola al chiodo a causa degli anni e degli impegni, basta diventare padri per riscoprire il piacere di praticare e di insegnare i propri trick, come racconta il reportage del fotografo Carlo Furgeri Gilbert e del giornalista Matteo Maresi sul nuovo numero di GQ. È il caso di di Roberto, 50 anni, capo equipaggio del 118, che appena può porta il figlio Ariele (13) allo Skate bowl di Corsico, in provincia di Milano: «Gli ho detto: “Ti porto a vedere che cos’è quello serio”, e siamo venuti qui». Lo Skateboard, per Roberto, è qualcosa che «una volta che ci entri dentro non ne esci più, perché ti porta sempre al di fuori di uno schema. L’unica aggravante è che i tempi di ripresa si allungano, la schiena fa male, non hai più quell’età in cui ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Lacommunity non ha età. E anche se qualcuno ritiene di dover appendere la tavola al chiodo a causa degli anni e degli impegni, basta diventare padri per riscoprire il piacere di praticare e di insegnare i propri trick, come racconta il reportage del fotografo Carlo Furgeri Gilbert e del giornalista Matteo Maresi sul nuovo numero di GQ. È il caso di di Roberto, 50 anni, capo equipaggio del 118, che appena può porta ilAriele (13) allobowl di Corsico, in provincia di Milano: «Gli ho detto: “Ti porto a vedere che cos’è quello serio”, e siamo venuti qui». Loboard, per Roberto, è qualcosa che «una volta che ci entri dentro non ne esci più, perché ti porta sempre al di fuori di uno schema. L’unica aggravante è che i tempi di ripresa si allungano, la schiena fa male, non hai più quell’età in cui ...

