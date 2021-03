Silvio Berlusconi, gli auguri per la Festa del Papà dal figlio Pier Silvio (Di venerdì 19 marzo 2021) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi riceve una sorpresa dal secondogenito in occasione della Festa del Papà Nel giorno della Festa del Papà non possono mancare dediche e auguri per tutti i Papà, nemmeno Silvio Berlusconi riesce a sfuggire alle sorprese del figlio Pier Silvio. Il secondogenito dell’ex premier ha deciso di dedicare una pagina di pubblicità sul Corriere della Sera per far arrivare al Papà il suo messaggio di auguri sorprendendo tutti. “Caro Papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Il leader di Forza Italiariceve una sorpresa dal secondogenito in occasione delladelNel giorno delladelnon possono mancare dediche eper tutti i, nemmenoriesce a sfuggire alle sorprese del. Il secondogenito dell’ex premier ha deciso di dedicare una pagina di pubblicità sul Corriere della Sera per far arrivare alil suo messaggio disorprendendo tutti. “Caro. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il ...

