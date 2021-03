Sileri | ' Mia madre aveva dubbi su AstraZeneca | l' ho rassicurata'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ieri l'Agenzia Europea del farmaco (Ema) ha dato un il via all'utilizzo del vaccinodopo aver effettuato una revisione più approfondita per studiare alcuni casi sospetti di tromboembolia ...

... mentre oggi Pierpaolo, sottosegretario alla salute, nonchè medico e chirurgo, in un'... Oggi si doveva vaccinaremadre proprio con Astrazeneca: immaginatevi se una persona può rassicurare la ...Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo(M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal ... Io non mi sono vaccinato perché non sto esercitando la...Ieri l'Agenzia Europea del farmaco (Ema) ha dato un il via all'utilizzo del vaccino AstraZeneca dopo aver effettuato una revisione più approfondita per studiare alcuni casi sospetti di tromboembolia a ...Oggi si doveva vaccinare mia madre proprio con Astrazeneca ... Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Che domande le ha fatto sua madre a ...