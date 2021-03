“Si è visto…”. Daniela Martani all’Isola dei Famosi, pochi giorni e esplode la voce bomba del flirt col naufrago (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella prima serata di ieri, giovedì 18 marzo, è andata in onda un’altra scoppiettante puntata dell’Isola dei Famosi, con un’elegantissima Ilary Blasi in total red e due opinionisti super pungenti, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Tra litigi e colpi di scena, l’Italia intenta a seguire il reality più avventuroso che ci sia, pare non essersi accorta di qualcosa… Questo qualcosa a cui il pubblico italiano non ha fatto caso è un legame, sottile ma che a quanto pare qualcuno avrebbe già notato. Ebbene, da pochi giorni ha avuto inizio l’Isola dei Famosi 2021 e la prima strategia sembra essere già emersa, quella di nominare in massa la rampolla Drusilla Gucci. Nonostante ciò, il tempo per i flirt si è trovato eccome…! (Continua dopo le foto) Il magazine inglese The Mirror ha lanciato a tutta pagina un articolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella prima serata di ieri, giovedì 18 marzo, è andata in onda un’altra scoppiettante puntata dell’Isola dei, con un’elegantissima Ilary Blasi in total red e due opinionisti super pungenti, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Tra litigi e colpi di scena, l’Italia intenta a seguire il reality più avventuroso che ci sia, pare non essersi accorta di qualcosa… Questo qualcosa a cui il pubblico italiano non ha fatto caso è un legame, sottile ma che a quanto pare qualcuno avrebbe già notato. Ebbene, daha avuto inizio l’Isola dei2021 e la prima strategia sembra essere già emersa, quella di nominare in massa la rampolla Drusilla Gucci. Nonostante ciò, il tempo per isi è trovato eccome…! (Continua dopo le foto) Il magazine inglese The Mirror ha lanciato a tutta pagina un articolo ...

grandemostro1 : @DelbonoDaniela Ed allora Buongiorno ?? Daniela ?????? Visto che ieri è già oggi!?? - daniela_galetti : @cicap Presente! Ho visto tutte le prime 2000 puntate. Se non potevo vederle subito, le registravo. È anche un po'… - Daniela_chuck : zorzine se eliminate akash perchè vi sentite mamme pancine di tommaso glielo mettete in culo a tommaso dal punto di… - Giuh_h : ho già visto in tl 1k likes su oued quando non ha fatto o detto letteralmente NULLA, in un ipotetico televoto con D… - AspiranteZitel1 : Daniela M.: 'Essere vegana non è ben visto...' INFORMAZIONE DI SERVIZIO: ??NON È PER QUELLO!?? #isola #tommasozorzi -