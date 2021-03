Sì al voto ai sedicenni, ma prima pensiamo alla loro formazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nuovo Segretario del Pd Enrico Letta ha aperto una discussione importante, quando ha richiamato l’attenzione sui giovani con la sua proposta di estendere il voto ai sedicenni. Ho apprezzato molto il focus sui giovani nel suo discorso nel giorno della sua elezione a Segretario. Una risposta alla questione giovanile che in Italia, più di altri paesi europei, è preoccupante. Nel paese più vecchio d’Europa, dove ai giovani vengono chiesti più sacrifici, al contrario gli stessi trovano sempre meno spazio. Personalmente nutro qualche dubbio sull’estensione del voto ai sedicenni, almeno in questo momento. O meglio, penso che la questione giovanile in Italia non si risolva abbassando l’età del voto ma che alla sua radice ci siano ben altri problemi da affrontare. Credo che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nuovo Segretario del Pd Enrico Letta ha aperto una discussione importante, quando ha richiamato l’attenzione sui giovani con la sua proposta di estendere ilai. Ho apprezzato molto il focus sui giovani nel suo discorso nel giorno della sua elezione a Segretario. Una rispostaquestione giovanile che in Italia, più di altri paesi europei, è preoccupante. Nel paese più vecchio d’Europa, dove ai giovani vengono chiesti più sacrifici, al contrario gli stessi trovano sempre meno spazio. Personalmente nutro qualche dubbio sull’estensione delai, almeno in questo momento. O meglio, penso che la questione giovanile in Italia non si risolva abbassando l’età delma chesua radice ci siano ben altri problemi da affrontare. Credo che ...

