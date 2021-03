Sex working: il telefono erotico fa impennare il fatturato del settore (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Corriere della Sera nella sua edizione di Milano del 18 marzo scorso ha pubblicato un articolo che ha fatto parecchio discutere dal titolo “Io, studentessa, escort per pagarmi l’università: guadagno fino a 6 mila euro al mese, 5 anni e poi smetto”. L’articolo, a firma di Elisabetta De Andreis, pone l’accento sul fenomeno del sex working a Milano e in Italia, accendendo i riflettori su un mondo di cui spesso si parla poco se non sottovoce. I lavoratrori del sesso sono in incremento in Italia e nel resto del Mondo. Questa tendenza è legata anche alla pandemia che da un lato ha limitato i rapporti sociali, dall’altro ha portato verso nuovi lavoro. Tante persone, per via delle restrizioni, si sono messe alla ricerca di nuove strade del “piacere”. Altrettante sono entrate nella categoria facendo il sex working. Ai giorni nostri, il ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Corriere della Sera nella sua edizione di Milano del 18 marzo scorso ha pubblicato un articolo che ha fatto parecchio discutere dal titolo “Io, studentessa, escort per pagarmi l’università: guadagno fino a 6 mila euro al mese, 5 anni e poi smetto”. L’articolo, a firma di Elisabetta De Andreis, pone l’accento sul fenomeno del sexa Milano e in Italia, accendendo i riflettori su un mondo di cui spesso si parla poco se non sottovoce. I lavoratrori del sesso sono in incremento in Italia e nel resto del Mondo. Questa tendenza è legata anche alla pandemia che da un lato ha limitato i rapporti sociali, dall’altro ha portato verso nuovi lavoro. Tante persone, per via delle restrizioni, si sono messe alla ricerca di nuove strade del “piacere”. Altrettante sono entrate nella categoria facendo il sex. Ai giorni nostri, il ...

ndr_eee : Questa cazzata fa il paio con quella dei rider che fanno 4.000 euro al mese. - NiKRO76 : RT @MaxMangione: “Non è prostituzione, è Sex working”. L’inglese, che lingua meravigliosa. - francesgiants3 : @assurdistan Infatti, il punto è sempre questo. Il sex working come lo chiama, nei Paesi Bassi, dove notoriamente s… - marcellarusso1 : Studenti e studentesse ventenni fanno sex working per potersi pagare l’Università: 'Ci sentiamo liberi' - leoberthi : RT @Corriere: «Io, escort per pagarmi l’università: guadagno 6mila euro al mese, 5 anni e poi smetto» -