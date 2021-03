Servizi finanziari abusivi | Consob oscura 5 siti

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) –ha ordinato l’mento di 5 nuoviweb che offrono abusivamente. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita”, in base ai qualipuò ordinare ai fornitori didi connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia aiweb tramite cui vengono offertisenza la dovuta autorizzazione. Questo l‘elenco deiper i quali è stato disposto l’mento: Salvax Limited (www.fxsuit.it e http://www.fxsuit.net); NewTraders Holdings Ltd (https://eu-markets.co e relativa pagina https://client.eu-markets.co); Triton Partnership Ltd (https://lcoinmarket.com e relativa pagina ...

Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal " decreto crescita", in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Questo l'elenco dei siti per i quali è stato disposto l'oscuramento: Salvax Limited (www.fxsuit.it e http://www.fxsuit.net); NewTraders Holdings Ltd (https://eu-markets.co e relativa pagina https://client.eu-markets.co); Triton Partnership Ltd (https://lcoinmarket.com).