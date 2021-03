Serie B | Ascoli-Cremonese | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 19 marzo 2021) Scontro salvezza con punti pesantissimi per il proseguo della stagione al “Cino e Lillo Del Duca“, impianto sportivo marchigiano che ospita le gare interne dell’. I padroni di casa di Andrea Sottili sfidano gli ospiti di Fabio Pecchia in una gara elettrica che contribuirà a mettere un mattoncino solidissimo sulle speranze salvezza di entrambe le compagini. I bianconeri, attualmente al diciottesimo posto, sono reduci dall’importantissima vittoria colta nel recupero sul campo del Pescara (3-2 il finale), mentre i grigiorossi della(quattordicesimi) hanno liquidato 2-0, nell’altro scontro salvezza, la Virtus Entella tra le mura ostili. Ecco le ultime da, le, ile latv della partita. ...

Verrà notato dal Brescia che lo acquistò per farlo esordire inB. Riesce a giocare tre annate ... Spillo ormai svincolato decide di iniziare una nuova esperienza nell'ma a causa di un ...I bianconeri questa sera impegnati con i rosso - grigi alla ricerca di punti salvezza. Per i giallorossi la seconda trasferta di ...Curiosità Ascoli-Cremonese: Dionisi-Ciofani, amici contro. Grigiorossi prolifici nel primo quarto d'ora - picenotime.it - IT ...Ad Ascoli la Cremonese però ha vinto solo due volte a fronte di 5 vittorie ascolane. Le prime sfide risalgono alla serie B 1977-1978: in estate in Coppa Italia finisce 0-0 ad Ascoli, in campionato la ...