Serie A | Parma-Genoa | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Punti che scottano nell'anticipo del venerdì della 28a giornata di Serie A tra due compagini che cercano punti nella sfrenata corsa salvezza del massimo campionato di calcio italiano. I padroni di casa del Parma di Roberto D'Aversa, dopo il grande 2-0 inferto alla Roma nell'ultima gara, hanno messo a referto il secondo risultato utile consecutivo accorciando a meno quattro sulla posizione che garantirebbe la permanenza nel torneo nostrano più importante. Gli ospiti del Genoa guidati da Davide Ballardini, invece, dopo una partenza scoppiettante si sono arenati raccogliendo soltanto tre punti nelle ultime cinque gara che hanno portato il Grifone a più sei sulla zona pericolosa. Entrambi i mister, quindi, cercheranno un'affermazione per proseguire la corsa salvezza.

