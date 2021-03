Serie A, Parma-Genoa 1-2: doppio Scamacca risponde alla rovesciata di Pellè. La classifica aggiornata (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Genoa passa per 1-2 sul campo del Parma. Si apre in maniera rocambolesca e spettacolare il ventottesimo turno di Serie A, con la sfida tra rossoblu e ducali che ha riservato spettacolo ed emozioni fino ai suoi istanti finali. A sbloccarla è proprio la formazione di casa, grazie ad un super gol in rovesciata di Graziano Pellè, al suo primo centro dopo il ritorno nella penisola. La prima frazione di gioco viene gestita in maniera quasi del tutto ottimale dagli emiliani, che concedono pochi spazio alla franchigia di Ballardini. Il riscatto dei liguri arriva al 50', quando Scamacca firma il pareggio e porta il punteggio sull'1-1. Bastano altri venti minuti e il giovane attaccante del Genoa tira fuori un'altra perla, battendo Sepe con ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilpassa per 1-2 sul campo del. Si apre in maniera rocambolesca e spettacolare il ventottesimo turno diA, con la sfida tra rossoblu e ducali che ha riservato spettacolo ed emozioni fino ai suoi istanti finali. A sbloccarla è proprio la formazione di casa, grazie ad un super gol indi Graziano, al suo primo centro dopo il ritorno nella penisola. La prima frazione di gioco viene gestita in maniera quasi del tutto ottimale dagli emiliani, che concedono pochi spaziofranchigia di Brdini. Il riscatto dei liguri arriva al 50', quandofirma il pareggio e porta il punteggio sull'1-1. Bastano altri venti minuti e il giovane attaccante deltira fuori un'altra perla, battendo Sepe con ...

